Benfica salta para a liderança

O Benfica venceu ontem o Vizela por 4-1, num encontro em que entrou da pior forma, mas cujo desfecho feliz permitiu aos encarnados assumir a liderança, embora com os mesmos pontos do que o Famalicão, que hoje visita o FC Porto.O Vizela só precisou de 20 segundos para se adiantar no marcador, com um tiro do meio da rua de Tiago Brito, mas o Benfica deu a volta após um golo de Gustavo Varela (22’) e um remate colocado de Alamara Djabi (24’). Os encarnados asseguraram os três pontos ainda antes do intervalo e com dois penáltis, batidos por Rafael Luís (38’) e Gustavo Varela (45’), este último à Panenka! Na quarta-feira, o Benfica visita o Sporting no encontro em atraso da jornada passada.