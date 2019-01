O Benfica soma e segue no campeonato nacional de juniores. Este sábado, em duelo da 21.ª jornada da Zona Sul, as águias somaram a 19.ª vitória, ao baterem o Alcanenense por 2-0.Diante do último classificado, a formação encarnada confirmou o favoritismo e venceu com dois golos de Luís Lopes, marcados ao 7' e 72'.Líder destacadíssimo da Zona Sul, o Benfica alcançou os 59 pontos, fechando a primeira fase do campeonato na próxima semana, com a visita ao reduto do Estoril.