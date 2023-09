Benfica travado no Seixal pelo V. Setúbal

Mais uma jornada, mais um deslize. O Benfica empatou (2-2) com o V. Setúbal e, depois das derrotas com Sporting e Belenenses, ampliou para três a série de jogos sem vencer. As águias até tiveram em sua posse o ascendente na partida e o bis de Jair Monteiro (3’ e 23’) indiciava um regresso aos triunfos. No entanto, o golo de Carlos Dongala (85’), um minuto depois de ter saído do banco onde viu Daniel Carvalha marcar (12’), retirou o sorriso do rosto de Luís Araújo.

No Estoril, o Sporting somou a quinta vitória (2-1) e segue logo atrás do surpreendente líder Farense. Os leões dominaram e desperdiçaram várias ocasiões para construir um triunfo mais dilatado.

A Norte e em vésperas de receber o Barcelona para a Youth League, o FC Porto venceu (4-2) o V. Guimarães. Nuno Capucho, aproveitou para fazer descansar alguns dos habituais titulares, mas o triunfo dos dragões não merece contestação.