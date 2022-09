Benfica tropeça na receção ao V. Setúbal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica não conseguiu melhor que um empate (0-0) na receção ao Vitória de Setúbal, que saiu do Seixal com um ponto, o primeiro conquistado no campeonato, após quatro derrotas consecutivas nos jogos realizados.

O nulo registado penaliza a equipa benfiquista, que comandou quase sempre a partida, mas revelou falta de eficácia no momento decisivo. E, em sentido inverso, premeia a boa organização defensiva da formação sadina, que revelou também algum perigo nas transições para o ataque, apesar de não serem criadas oportunidades flagrantes de golo.

Na equipa setubalense será de destacar o trabalho coletivo de todos os jogadores, mas em especial do seu guarda-redes Afonso Teixeira, que fez duas portentosas defesas a evitar o golo do Benfica, em remates efetuados por Rafael Luís (78’) e Vladimir Mendes (90+3’), segurando, assim o empate.

Com os pontos cedidos no Seixal, os encarnados deixaram fugir o Sporting, que visita o Alverca na próxima ronda, no comando da tabela classificativa na zona sul. O Benfica defronta o Marítimo, na Madeira.