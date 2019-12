Benfica vence e fecha 2019 sem derrotas

A equipa de juniores do Benfica encerrou o ano de 2019 da melhor forma, ao superar em casa do Sacavenense por 3-1, em partida da 17.ª jornada do campeonato nacional. Com este resultado, os encarnados fecham o ano sem qualquer desaire na prova, mercê dos 15 triunfos e 2 empates registados até ao momento.





Esta tarde, no Seixal, a equipa encarnada já vencia por 3-0 ao intervalo, graças aos golos de Henrique Pereira (10') e Henrique Araújo (25' e 38'), conseguindo desta forma um triunfo que permite chegar aos 47 pontos, mais 15 do que o Sporting, equipa que ocupa a segunda posição e que tem duas partidas em atraso. Quanto ao Sacavenense, é quinto com 26.