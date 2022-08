Campeão Benfica adia o arranque

O Benfica só começa a defesa do título a 20 de agosto, data agendada para a 3ª jornada. Segundo fonte dos encarnados, a alteração tem a ver "apenas com a gestão do calendário". O FC Porto também adiou o jogo com o P. Ferreira, da 1ª jornada, para dia 24. Já o Sporting defronta amanhã o Marítimo, em Alcochete.