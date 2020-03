Capitão dos sub-19 do P. Ferreira e o fim dos campeonatos: «Todo o esforço deitado fora»

A decisão da FPF em dar como terminados todos os campeonatos dos escalões de formação, sem entregar títulos às equipas, apanhou o universo do futebol um pouco de surpresa. De tal forma que Nuno Lima, capitão dos sub-19 do P. Ferreira, não escondeu a desilusão pela tomada de posição da federação.





Numa longa reflexão nas redes sociais, o defesa-central dos castores, várias vezes chamado aos treinos da equipa A, revelou o seu espanto por ver "todo o esforço deitado fora numa questão de segundos". Nuno Lima vai inclusive mais longe e garante que não imaginava terminar a etapa da formação desta maneira, razão pela qual esta decisão, sublinha, custa ainda mais."A nós, apaixonados por este desporto custa-nos ouvir este tipo de decisões, sentir que nos cortam tudo e fazem com que todo o nosso esforço desta época seja deitado fora numa questão de segundos. Todas as vezes que fomos treinar, suar, lutar em direção aos nossos objetivos foram como se déssemos passos no vazio, sem sairmos do sítio. Apesar de termos evoluído, faz-nos lamentar que uma época seja desta maneira dada como terminada, especialmente para os jogadores que terminam este ano a sua formação de maneira que certamente nunca imaginou quando iniciou esta época desportiva", começou por escrever."Acredito que com o esforço de todos, esta situação seria ultrapassada, fosse a curto ou longo prazo, porque como se diz "VAI TUDO FICAR BEM". Mas não, já não posso dizer que este vírus foi apenas um percalço no meu caminho, posso certamente afirmar que esta praga fez com que uma viragem da página que é o fim da minha formação, não fosse em nada como eu imaginava. Sei que é um desabafo de um entre outros tantos que praticam este desporto, mas hoje falo por todos aqueles que estão a sofrer em suas casas quando vêm o que mais gostam de fazer a ser agredido desta maneira", acrescentou, antes de terminar com um pedido de união."Todos nós ansiávamos com o dia em que nos dissessem para voltar aos campos e desfrutar destes últimos meses antes do fim da época. Àqueles que se sentem como eu peço que nos unemos independentemente do clube que defendemos, para combater esta decisão. Força a todos nós, apaixonados por este desporto", finalizou.