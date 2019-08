Chuva de golos no empate entre FC Porto e Famalicão

As equipas de Sub-19 de FC Porto e FC Famalicão empataram (3-3), este sábado, em jogo a contar para a 2.ª jornada do Campeonato Nacional de Juniores. Com este resultado, a equipa azul e branca sobe ao 3.º posto, com 4 pontos, já o Famalicão é 2.º, com o mesmo número de pontos.





Na próxima jornada, o FC Porto desloca-se a Barcelos para defrontar o Gil Vicente, enquanto que o Famalicão recebe o Paços de Ferreira.