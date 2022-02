Clássico abre última fase do campeonato de juniores

Após a suspensão das competições jovens na época 2019/20, fruto da situação pandémica que o país viveu, a fase de apuramento de campeão de sub-19 está de regresso e logo com um clássico entre Benfica e FC Porto a abrir a primeira jornada. A ronda inaugural presenteia os adeptos com outro jogo grande, com o Sporting a deslocar-se ao reduto do Sp. Braga. Ainda na mesma jornada, de salientar o embate entre o Vitória de Guimarães e o Alverca e o Rio Ave-Estoril.

Recorde-se que o último campeão da categoria foi o FC Porto, com nomes como Diogo Costa, Fábio Vieira ou Vitinha em destaque. * L.M.J