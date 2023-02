Dérbi entre Sporting e Benfica logo na 2.ª jornada

Benfica e Sporting disputam, logo na 2.ª jornada, o primeiro jogo grande da fase de apuramento de campeão do campeonato nacional de sub-19, que contará com oito emblemas e será disputada a duas voltas entre 11 de fevereiro e 27 de maio. No sorteio, que teve lugar ontem na Cidade do Futebol, em Oeiras, ficou definido que os encarnados, atuais campeões nacionais, continuarão a defesa do título numa deslocação ao reduto do Alverca, ao passo que o Sporting recebe o Vizela e o FC Porto mede forças com o Sp. Braga no Olival, em jogos agendados para o próximo dia 11 de fevereiro.

Já o primeiro clássico desta fase acontece na 5.ª ronda, entre Sporting e FC Porto. Na jornada seguinte, os dragões terão pela frente os encarnados.