Dérbi fecha arranque da corrida ao título

O Benfica recebe o Sporting num dérbi que fecha a primeira jornada da fase de apuramento de campeão. Depois de dois empates esta temporada (nulo no Seixal e 2-2 em Alcochete), a corrida ao título joga-se já no Benfica Futebol Campus, com os leões focados em derrubar o eterno rival.

"De acordo com aquilo que tem sido a história recente, o Benfica vai modificar grande parte da equipa. O facto de os jogadores serem diferentes vai alterar as características do encontro. Acima de tudo, queremos disputar o jogo durante os 90 minutos, sabendo que vai ser diferente dos embates passados. O Benfica não perde há duas temporadas neste campeonato, mas nós queremos começar bem a fase final", explicou Pedro Coelho, técnico dos leões, ao site do clube.