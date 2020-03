Detido por ameaçar árbitro em jogo na Madeira

A Polícia de Segurança Pública da Madeira identificou e deteve no último sábado um adepto, no decorrer do jogo da Taça da Madeira de juniores entre Camacha e Câmara de Lobos, por "injúrias e ameaças ao árbitro". O encontro realizou-se no Campo C do Complexo Desportivo da Camacha e foi dirigido por Celso Fernandes, juiz da AF Madeira.

O comunicado da PSP diz que o referido adepto, de 44 anos, não acatou "as instruções dos agentes policiais ali em serviço", conduta que levou à sua detenção e ao levantamento de um auto de notícia por contraordenação. Constituído arguido, fica sujeito ao pagamento de uma coima entre 750 e 5.000 euros, a aplicar pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD).