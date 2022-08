Dois jogadores do Alverca chamados à seleção sub-20 da Guiné-Bissau

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Janickson da Silva é medio, tem 17 anos, e está na terceira temporada no Alverca, onde alinha nos sub-19 dos ribatejanos, e João Vasco Dju, de 19 anos, que alinha igualmente a médio, embora tenha contrato com os ribatejanos, está cedido ao Red Bull Bragantino do Brasil. Ambos foram chamados à seleção sub-20 da Guiné-Bissau.

A seleção africana irá participar no Torneio da UFOA de Africa (União das federações do Oeste) sub-20 que será realizado de 28 de agosto a 10 de setembro de 2022, na Mauritânia. No mesmo grupo para além da Guiné-Bissau estarão presentes a Serra Leoa, Mali e Mauritânia.

O vencedor do grupo irá classificar-se para o campeonato africano da categoria sub-20 que se vai realizar no Egipto. em 2023.