Dragão vence Sp. Braga e persegue líder

O FC Porto venceu o Sp. Braga (2-0) e continua a perseguição ao líder Benfica, que será o próximo adversário dos dragões. Durante os primeiros 20 minutos, os bracarenses jogaram de igual para igual, mas a partir do primeiro golo, apontado por Francisco Guedes após um enorme erro de João Santos, os portistas soltaram–se das marcações cerradas dos opositores e assumiram por completo o controlo do jogo.

Na 2ª parte, o técnico do Sp. Braga alterou o sistema, passando a jogar com três centrais, mas nem isso foi suficiente. Depois de algumas ocasiões desperdiçadas, os dragões aumentaram a vantagem por Tiago Antunes, que tirou proveito da passividade da defesa visitante. Sem realizar uma exibição de encher o olho, a equipa de José Tavares venceu com todo o mérito.