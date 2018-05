Continuar a ler

Já o treinador José Pipo realçou a organização do clube, que permitiu atingir um feito único na sua história, lembrando que na época passada o Tondela não subiu por um golo. Agora, vincou, devolveu "com juros" e orgulha-se daquilo que conseguiu.



Gilberto Coimbra confirmou que o clube vai continuar a apostar na formação, com a nova equipa de sub-23. Já o treinador José Pipo realçou a organização do clube, que permitiu atingir um feito único na sua história, lembrando que na época passada o Tondela não subiu por um golo. Agora, vincou, devolveu "com juros" e orgulha-se daquilo que conseguiu.Gilberto Coimbra confirmou que o clube vai continuar a apostar na formação, com a nova equipa de sub-23.

"Faltava este." Foi assim que o presidente do Tondela, Gilberto Coimbra, iniciou a sua intervenção no Salão Nobre da Câmara Municipal, na receção que a autarquia promoveu aos novos campeões nacionais da 2ª Divisão de juniores. Foi o segundo grande feito na história do clube beirão, depois de, em 2015, os seniores terem sido campeões da 2ª Liga.José António Jesus, presidente da autarquia, deu os parabéns ao clube, sublinhando que "a promoção do desporto é também uma forma de afirmar o concelho".

Autor: José Luís Araújo