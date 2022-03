Falta de atletas explica goleadas de mais de 20 golos em Alenquer

O Alenquer e Benfica está a sentir muitas dificuldades na formação. Sucedem se as copiosas derrotas em jogos da 2ª divisão de Sub-19 da AF Lisboa (série 1). Jogos com desaires amplos – como frente ao Povoense por 30-0 e contra o 1º Dezembro por 29-0 – chamam a atenção. O diretor Pedro Santos explicou aos motivos."Temos algumas dificuldades em angariar jogadores para a equipa de juniores. Para complicar mais, esta temporada tivemos um treinador que saiu em dezembro e a grande parte dos jogadores foram com ele. Neste momento temos apenas 10, 11 ou 12 jogadores no máximo para os jogos e na sua maioria juvenis de segundo ano. Vamos tentar chegar ao fim do campeonato, para não se desistir e ficarmos dois anos sem competir na categoria. A situação reflete-se nas outras equipas, por exemplo temos iniciados que estão a jogar nos juvenis", vincou.

No seguimento da participação da equipa de Juniores de futebol do Sport Alenquer e Benfica, no Campeonato Distrital de Juniores "A" IIª Divisão, da AFL, vem a Direção do SAB esclarecer e detalhar algumas informações sobre o contexto em que decorre o percurso e prestação desportiva da mesma, na presente época 2021/2022:

1) Considera a Direção que os resultados desnivelados verificados nas partidas deste escalão derivam de um conjunto de situações adversas, sendo as mais gravosas de previsibilidade difícil face à forma como surgiram, lamentando o facto de serem atualmente um contributo menos positivo para a imagem desportiva do clube;

2) É objetivo do clube que este problema seja devidamente contextualizado nas suas origens e consequências, e considerado como resolúvel no âmbito do planeamento da nova época que se avizinha;

3) A equipa de Juniores da época 2021/2022 foi, no momento do seu planeamento e construção, quase totalmente criada do zero, sofrendo desde logo as consequências nefastas do afastamento da prática desportiva das gerações Juvenil e Júnior, resultantes das fases dramáticas do confinamento devido ao COVID;

4) Esse afastamento levou ao direcionamento de muitos atletas, nesta e outras modalidades do clube, para outros interesses, nomeadamente académicos e sociais diversos;

5) Essa grande contrariedade à partida concretizou-se numa construção frágil e no limite da equipa, mas, ainda assim, com a crença da atual Direção de ser passível de exequibilidade, por forma a assegurar a importante prática do escalão na modalidade do clube;

6) Foi feita uma aposta em recursos técnicos e atletas que assegurariam uma estabilidade mínima nas provas em que estariam envolvidos na presente época, concretizando-se num plantel inicial que daria essa indicação, fruto do compromisso claro de todos os envolvidos;