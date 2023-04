Famalicão aponta ao título de juniores

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Famalicão está na luta aberta pelo título de campeão nacional de juniores e a fase das decisões tem hoje um novo capítulo com a deslocação a casa do Benfica. Um duelo que, em caso de vitória, poderá catapultar em definitivo a equipa de Vítor Barros para a conquista de um feito inédito no clube.

A etapa para o apuramento de campeão está a ser substancialmente melhor que a primeira fase, na qual os minhotos terminaram em terceiro lugar, atrás do FC Porto e Vizela, este ainda na perseguição direta ao líder Famalicão.

Família Assunção

Existe uma ligação familiar entre os sub-19 e o plantel sénior famalicense pelas presenças dos irmãos Assunção. Gustavo João são habituais titulares nas respetivas equipas.