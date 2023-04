Famalicão bate Sporting e isola-se no topo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Famalicão recebeu e venceu o Sporting por 2-1, pelo que é o novo líder isolado da fase de apuramento de campeão, confirmando ser uma das grandes surpresas da temporada. E na próxima jornada haverá um aliciante Benfica-Famalicão...

Quanto ao jogo de ontem, os minhotos foram mais intensos na etapa inicial, com mais posse de bola e domínio de jogo. Fruto dessa qualidade, chegou ao intervalo a vencer, graças ao golo de Gustavo Barros (16’), na conversão de um penálti.

A segunda parte do encontro foi mais equilibrada e também mais rica em situações de perigo junto das balizas, tendo o Sporting restabelecido a igualdade aos 50’: Rafael Nel aproveitou um erro defensivo dos minhotos, surgiu isolado diante de Pedro Cardoso e não falhou. Porém, o Famalicão não baixou os braços e chegou ao golo da vitória passados apenas sete minutos, numa situação de pontapé livre: bola bombeada para a área, saída em falso do guarda-redes do Sporting e o central Tomás Oliveira encostou para o 2-1.

Os leões ainda tentaram levar pelo menos um ponto do desafio, Pedro Coelho mexeu na equipa, mas o Famalicão soube segurar a importante vitória.