Farense pode ser o destino de Inácio Baldé

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Manchester City Manchester City

Inácio Baldé, 18 anos, está a treinar à experiência na equipa de juniores do Farense, tudo indicando que possa em breve tornar-se reforço do conjunto algarvio para a segunda metade da temporada. O médio-ofensivo nascido na Guiné-Bissau, mas que cumpriu todo o percurso de formação nas ilhas britânicas, tendo passado por emblemas como Manchester City, Bury ou Stockport County, está atualmente livre de qualquer compromisso e disposto a prosseguir a sua carreira em Portugal.O processo está a ser conduzido por Amadu Dinis Candé, que passou a representar o jovem futebolista, depois de goradas outras possibilidades de Inácio Baldé ingressar no futebol português.