FC Porto-Sp. Braga, em direto

51' - Livre levantado por Rúben Amaral. Cabeceamento ao lado de Levi Faustino.





- FC Porto entra com o pé no acelerador nos segundos 45 minutos.46' - Grande lance de recorte técnico por parte de Francisco Conceição. O canhoto tira dois adverários da frente e ganha falta, sendo que o primeiro deles, Buta, levou com um túnel...- Rafa está junto da bola a meio-campo. Rafa vai dar de novo o pontapé de saída.- As duas equipas já voltaram ao terreno de jogo. A 2ª parte está prestes a começar!- Até foi o FC Porto a entrar melhor, colocou-se cedo em vantagem e teve, inclusive, oportunidades para aumentar a diferença, mas um golo com o seu quê de (in)felicidade deu o empate aos bracarenses. O jogo ficou mais equilibrado a partir daí. Os visitantes foram ameaçando o golo perto do final dos primeiros 45 minutos...e fizeram mesmo, no último lance, com a felicidade a cair de novo para o lado do Sp. Braga.45'+1 - Goooooolloooo do Sp. Braga! Remate do meio da rua de Edgar, a bola desviou em Rodrigo Pinheiro e engana Ivan Cardoso. Lance de laboratório dos minhotos...o golo nasce de um canto batido de forma curta.44' - Cruzamento de Yan. Ivan Cardoso agarra à segunda. Berna estava mesmo em cima pronto a aproveitar alguma falha.42' - Cartão amarelo para Edgar após falta ríspida sobre Gonçalo Borges. O banco do FC Porto saltou que nem uma mola a pedir admoestação! O lance foi mesmo à frente de Tulipa.40' - Asue! O avançado visa a baliza de Ivan, ao 2º poste, na sequência do livre, mas o cabeceamento vai muito por cima.39' - Livre lateral para o Sp. Braga, no lado esquerdo do ataque do conjunto de Artur Jorge.35' - Jogo interrompido para assistência ao bracarense Berna, caído no relvado com queixas físicas.33' - Remate de Asue, dentro da área, com o pé esquerdo. Ivan Cardoso encaixa!27' - Duarte Moreira remate contra a defensiva adverária. Canto para os azuis e brancos. Rafa vai cobrar novamente.- Estamos sensivelmente a meio da 1ª parte e o jogo está mais equilibrado neste momento. O golo do Sp. Braga mitigou algum ímpeto dos dragões.17' - Gooooooollloooo do Sp. Braga! Diogo Vieira tentava o cruzamento, mas acabou por enganar Ivan Cardoso e por restabelecer a igualdade. O lateral redimi-se, assim, do autogolo.16' - O FC Porto quase chegava ao segundo! Francisco Conceição recupera a bola no meio-campo ofensivo e isola Gonçalo Borges. Na cara de Hornicek, o extremo viu o guardião negar o golo com uma defesa de bom nível.- Entretanto, Hélder Marques vai ao banco falar com Artur Jorge, que teceu alguns protestos.15' - Duarte Moreira tenta furar pelo meio da defesa contrária, mas a bola ganha muito velocidade após um ressalto e perde-se pela linha final. Pontapé de baliza para o Sp. Braga.14' - Canto para o FC Porto. Rafa vai levantar a bola.11' - Canto para o Sp. Braga.8' - Falta dura de Bruno Rodrigues sobre Rodrigo Pinheiro. Cartão amarelo para o central bracarense.6' - Gooooooooooooooooolo do FC Porto! Outra vez Francisco Conceição, recebe a bola dentro da área, tira um defesa da frente, atira de pé esquerdo, Hornicek defende para a frente e Diogo Vieira, desafortunadamente, introduz a bola na própria baliza.- Recorde-se que o extremo, filho de Sérgio Conceição, esteve envolto em polémica após ter feito um gesto obsceno quando deixava o relvado no jogo da última jornada, diante do Benfica.2' - Francisco Conceição ensaia um remata de pé direito dentro da área. A bola sai pela linha de fundo. Dragões deixam o primeiro aviso.0' - Rola a bola!A partida vai ser arbitrado por Hélder Marques, da AF Viseu.Onze do FC Porto revelado!Já os minhotos estão em 3º, com 7 pontos, após duas vitórias e um empate.Os azuis e brancos, orientados por Tulipa, não têm sido nada felizes nesta fase. Perderam os três primeiros jogos e estão no 7º lugar, só o Alverca está abaixo.A equipa de Artur Jorge vai alinhar com: Hornicek, Diogo Vieira, Guilherme, Bruno Rodrigues, Buta, Vasco, Berna, Edgar, Yan, Hernâni e Asue.Já há onze do Sp. Braga!Hornicek, Diogo Vieira, Guilherme, Bruno Rodrigues, Buta, Vasco, Berna, Edgar, Yan, Hernâni e Asue.Ivan, Rodrigo, Formose, Levi, Rúben, Tiago, Gonçalo, Rafael, Duarte, Ebuka e Francisco Conceição.Boa tarde! O FC Porto recebe, a partir das 15 horas, o Sp. Braga, em duelo a contar para a 4ª jornada da fase de Apuramento de Campeão da 1ª Divisão de Juniores. O desafio tem lugar no Centro de Treinos e Formação Desportiva Porto/Gaia.