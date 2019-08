FC Porto arranca campeonato com vitória que chegou nos descontos

O campeonato nacional de juniores arrancou esta sexta-feira com o FC Porto, campeão em título, a vencer na deslocação ao terreno do V. Guimarães, por 2-1.





Francisco Conceição, filho do treinador da equipa principal dos dragões, abriu o marcador aos 16 minutos para o FC Porto, enquanto Pedro Vieira marcou o golo da vitória já no período de compensação, aos 90+1'.O tento do V. Guimarães foi apontado por João Pereira aos 63 minutos.