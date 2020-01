FC Porto derrota Vizela no primeiro jogo do ano

A equipa de juniores do FC Porto iniciou 2020 da melhor forma, ao vencer por 2-1 na receção ao Vizela, em partida da 18.ª jornada da Zona Norte da prova.Comandados por Tulipa, os dragões chegaram à vitória com golos de Duarte Moreira (17') e Cristian Devenish (21' p.b.), garantindo 3 pontos que permitem a subida ao segundo posto, com 33 pontos, mais 2 do que o Rio Ave, equipa perante a qual jogará no próximo domingo.