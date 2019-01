O FC Porto foi este sábado surpreendido na visita ao reduto do Feirense, ao perder por 1-0, em duelo da 21.ª e penúltima jornada da Zona Norte do campeonato nacional de juniores. Ainda assim, pese embora o desaire, os portistas carimbaram o primeiro posto na série, mercê do empate do Sp. Braga diante do Aves.Atualmente com 49 pontos, mais 4 do que o Sp. Braga, os dragões fecham a primeira fase do campeonato de Sub-19 com uma receção ao Paços de Ferreira, em duelo marcado para o próximo sábado.