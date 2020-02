FC Porto derrotado pelo Paços de Ferreira

O FC Porto foi surpreendido em Paços de Ferreira, com uma derrota por 2-0 frente aos castores, e foi ultrapassado pelo Famalicão na última jornada da 1ª fase do campeonato nacional, caindo para o 3º lugar.

A verdade é que a equipa do P. Ferreira, já sem qualquer hipótese de seguir para a fase de apuramento do campeão, entrou desinibida e com vontade de fazer mossa junto da baliza defendida por Ivan Cardoso. E assim foi, com o resultado a ficar sentenciado ainda na primeira parte.

Lucas fez o primeiro golo aos 42 minutos, e, quando já todos esperavam que os primeiros 45 minutos terminassem assim, Matchoi Djaló atirou para o fundo das redes, dificultando ainda mais a tarefa portista.