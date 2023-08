FC Porto e Sporting começam campeonato de juniores com vitórias

FC Porto e Sporting começaram da melhor forma as respetivas campanhas no campeonato nacional de juniores, ao vencerem os jogos de abertura, diante de Sp. Braga e V. Setúbal, respetivamente.Em jogo da Série Norte, os dragões tinham uma missão complicada na receção aos minhotos, mas acabaram por conseguir um triunfo claro, ao vencer por 3-0, com três golos marcados na segunda metade: Anha Candé (46'), Mariano Regal (83') e e Gonçalo Sousa (89').Na Zona Sul, pela tarde, o Sporting conseguiu também os 3 pontos, mas teve de suar para superar o V. Setúbal. Os leões ganharam por 3-2, num jogo no qual entraram a ganhar, permitiram aos sadinos dar a volta, mas ainda foram a tempo de nova reviravolta para ganhar por 3-2.