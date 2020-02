FC Porto entra a perder na fase final

O FC Porto entrou com o pé esquerdo na fase final do campeonato nacional de juniores. A equipa orientada por Manuel Tulipa, campeã em título, perdeu (1-2) no terreno do Estoril.





Os canarinhos chegararam ao intervalo a vencer por 1-0 com um golo de Duarte Carvalho. Na 2ª parte, o médio do Estoril bisou na partida. O golo do FC Porto foi da autoria de Seco Sani.