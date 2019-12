FC Porto goleia Feirense e mantém 4.º posto

Os juniores do FC Porto alcançaram este sábado a terceira vitória consecutiva, ao levarem de vencido no Olival o Feirense, por 6-1, numa partida da jornada 16 da Zona Norte da 1.ª fase do campeonato nacional.





Com este resultado, os dragões chegam aos 27 pontos, no quarto posto, os mesmos que o Famalicão e menos 4 do que o Sp. Braga.