FC Porto goleia Rio Ave no Olival

O FC Porto recebeu e venceu o Rio Ave por 4-0, em jogo a contar para a 2.ª jornada da Série Norte do campeonato nacional de juniores.Anha Candé (aos 28’ e aos 56’) inaugurou o marcador e, já na segunda parte, aumentou a vantagem dos dragões. Afonso Leite (86’) e Gonçalo Paiva (87’) fecharam o resultado.Na 3.ª jornada os sub-19 do FC Porto visitam o terreno do Chaves.