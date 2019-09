FC Porto não vai além do nulo no terreno do Nacional

O FC Porto empatou pela terceira jornada consecutiva. Desta feita, os azuis e brancos não foram além do nulo no terreno do Nacional em jogo antecipado da 17ª jornada da 1ª fase do campeonato de juniores.





A equipa orientada por Tulipa e atual campeã nacional em título havia empatado nos últimos encontros diante de Feirense (1-1) e Leixões (1-1).Desta feita, a formação sub-19 do FC Porto soma agora 10 pontos em seis jogos, a três do líder Sp. Braga, na Zona Norte.