FC Porto tropeça ao cair do pano

Após a derrota na última jornada, o FC Porto não foi além de um empate (2-2) em casa do Famalicão, isto numa partida em atraso referente à 15ª jornada . Apesar de a primeira parte ter terminado sem golos, o segundo tempo abriu praticamente com um tento dos minhotos, por intermédio de Rodrigo Malheiros. Os dragões ainda deram a volta por intermédio de Mariano Regal e Gabriel Brás, mas o golo de Morgan, já na compensação, deixou tudo empatado. O FC Porto perdeu a oportunidade de se juntar ao Sp. Braga na liderança da zona norte. Por seu lado, o Famalicão assume o 4º lugar, com os mesmos pontos do Vitória (5º).