FC Porto vence em Alverca com lance de génio de Francisco Guedes

Com a nova bancada do Centro de Formação do Alverca praticamente repleta de público, o FC Porto venceu no Ribatejo por 2-1, em jogo da 5ª jornada do apuramento de Campeão sub-19.Num sintético pesado devido à chuva, o conjunto azul e branco entiu muitas dificuldades e apenas, num lance de génio de Francisco Guedes, conseguiu somar os três difíceis pontos.Na primeira grande ocasião do FC Porto, a formação de José Tavares chegou ao golo. Martim Fernandes assistiu Umaro Candé frente a Eduardo Martins que só teve de escolher o lado para marcar. Os ribatejanos acusaram o golo forasteiro e o gigante Eduardo Martins viria a negar novo golo a Umaro Baldé na jogada seguinte.O Alverca entrou melhor na segunda parte e Pedro Jesus restabeleceu a igualdade após uma boa iniciativa de Gonçalo Oliveira na direita. Com uma atitude muito forte, a equipa de Rui Capucho 'encurralou' o FC Porto junto à sua grande área. José Tavares não estava satisfeito com o que estava a ver e colocou em campo o melhor marcador dos dragões, Doro Dabó, e o lateral António Ribeiro. Contra a corrente do jogo, Francisco Guedes, de apenas 17 anos, fez um grande golo de livre direto, num lance de génio, e colocou os dragões em vantagem. O Alverca não conseguiu reagir e os dragões somaram três importantes pontos.