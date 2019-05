FC Porto vence em Barcelos e assume liderança

O FC Porto venceu esta quarta-feira na visita ao reduto do Gil Vicente, por 2-1, no encontro que tinha em atraso no campeonato nacional de juniores - referente à jornada 9 -, e assumiu a liderança da fase de apuramento do campeão, agora com 25 pontos, mais 2 do que o Benfica.Campeões europeus da categoria, os dragões venceram com golos de Fábio Vieira (59') e Taddeus Nkeng (79'), tendo os minhotos reduzido já em cima do apito final, com um golo que acabaria por ser insuficiente para impedir o desaire.Atualmente com nove jogos disputados, FC Porto e Benfica têm cinco encontros pela frente neste campeonato de juniores, sendo que os dragões visitam no sábado Alcochete, para defrontar o Sporting pelas 17 horas. Já na jornada seguinte há um clássico, entre portistas e águias, que poderá ser determinante na definiçãodo campeão.