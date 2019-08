FC Porto vence Gil Vicente e assume liderança do campeonato de juniores

Em jogo a contar para terceira jornada do campeonato nacional de juniores, zona norte, o FC Porto deslocou-se a Barcelos e venceu o Gil Vicente por 2-0. Com este resultado, o conjunto orientado por Manuel Tulipa assumiu a liderança isolada da prova.

A partida começou de forma equilibrada, com a equipa da casa a tentar entrar de forma pressionante. No entanto, já depois de Bernardo Fortunato ter desperdiçado uma boa oportunidade, os azuis e brancos cresceram e passaram a ter mais bola, ainda que sem criar grandes ocasiões. A primeira parte terminou mesmo com uma boa chance para os gilistas, com Kevin Ibouka a cabecear por cima na sequência de um canto. O intervalo chegou com o nulo no marcador.

Os segundos 45 minutos trouxeram um FC Porto calculista e a aproveitar da melhor forma os espaços concedidos pela defesa adversária. Dessa forma, à passagem do minuto 50, Gonçalo Borges colocou os dragões em vantagem, finalizando uma boa jogada de ataque dos azuis e brancos. Os visitados voltaram a tentar reagir por intermédio de Kevin Ibouka, mas o cabeceamento do central dos barcelenses não tomou a melhor direção.

Aproveitou o FC Porto, com um contra-ataque rápido conduzido e finalizado por Gonçalo Borges, aos 69 minutos. Até ao fim do encontro, os atuais campeões nacionais controlaram o desenrolar dos acontecimentos, destacando-se apenas um remate de Tomás Costa, que passou ao lado da baliza de Diogo Lopes.

Após o triunfo deste domingo, o FC Porto passa a somar sete pontos em três jogos, enquanto o Gil Vicente continua ainda sem pontos amealhados. Na próxima jornada, os azuis e brancos recebem o V. Guimarães. Por seu lado, a turma de Nuno Santos enfrenta o P. Ferreira.