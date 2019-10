FC Porto vence Rio Ave e aproxima-se da liderança

O FC Porto recebeu e venceu este domingo o Rio Ave, por 4-1, em jogo da 8.ª jornada da Série Norte do Campeonato Nacional de Juniores.





Bernardo Folha (aos 6 minutos), Seco Sani (45'), Gonçalo Borges (55') e Francisco Conceição (82') foram os autores dos golos dos dragões, que beneficiaram do empate do Sp. Braga com o Aves para se aproximar da liderança, atualmente entregue aos bracarenses.