O FC Porto venceu este sábado a U. Leiria, por 2-1, em jogo da 4.ª jornada da fase de apuramento de campeão do campeonato nacional de juniores.O jovem portista Kuku Fidelis abriu o marcador aos 74 minutos. Aos 85', a U. Leiria ainda conseguiu empatar através de Juan Cuero, mas já na compensação (90+4') Vasco Paciência fixou o resultado final, dando a vitória ao Fc porto.Com este resultado, o FC Porto sobe ao 3.º lugar, em igualdade pontual com Sp. Braga (que perdeu frente ao V. Guimarães) e Sporting (que empatou diante do líder e rival Benfica ).