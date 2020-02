Filho de Sérgio Conceição reage a provocações com gesto obsceno no Benfica-FC Porto em juniores

Autor do golo do FC Porto na derrota dos dragões em casa do Benfica (2-1), este sábado, para o campeonato de juniores, Francisco Conceição esteve envolvido em polémica no momento da sua substituição, aos 69'.





O extremo, de apenas 17 anos, ouviu várias provocações vindas da bancada enquanto saía de campo e respondeu agarrando nos genitais já perto do banco de suplentes.