Génova pode levar jovem médio do Belenenses

Tomás Gutierres, médio do Belenenses, tem uma oferta do Génova e pode transferir-se para Itália. O jogador, de 17 anos, terminou contrato com os azuis do Restelo e está a avaliar essa possibilidade, entre outras que tem em carteira.





Gutierres é internacional sub-18 português e dividiu a formação entre Fabril do Barreiro e Belenenses. A época passada, foi um dos mais utilizados da equipa.