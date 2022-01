Gonçalo Toste deixa de ser treinador do Vilafranquense

Gonçalo Toste já não é treinador da equipa de juniores do Vilafranquense. O treinador, de 30 anos, assumiu os destinos dos sub-19 em 2020/21 e sai agora, ao fim de 21 jogos oficiais cumpridos na presente época."Hoje termina esta viagem de regresso a uma casa onde já fui tão feliz. Foi aqui que cresci como jogador e me iniciei como treinador, que fiz amigos para a vida e que me foram transmitidos princípios humanos e desportivos que muito contribuíram para a pessoa que sou hoje. Sabíamos que ia ser uma caminhada árdua e desigual. Caminhar lado a lado com os maiores clubes portugueses e lutar para nos mantermos entre a elite sem as condições, um projecto desportivo, a estrutura, a infraestrutura ou o apoio mínimo para poder ser uma luta justa. Saio hoje com o sentimento de dever cumprido, estando acima da linha de água e seguro que fiz o meu melhor. Dei o que tinha e muitas vezes o que não tinha para que a luta fosse real. Peço desculpa a todos os que desiludi, aos erros que cometi e as injustiças a que as minhas decisões levaram. Foi o meu melhor, perdoem-me se não chegou. Obrigado a todos os que me acompanharam neste desafio, saio com um enorme crescimento desportivo e humano de tudo o que convosco aprendi. Foi uma honra e um orgulho. Sejam felizes, um abraço a todos. United we stand", vincou na mensagem partilhada nas redes sociais.O Vilafranquense figura na nona posição da Zona Sul da 1ª Divisão do campeonato nacional de juniores, com 19 pontos em 21 jornadas.