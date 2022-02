Insólito: jogadores de Benfica e FC Porto estiveram 4 minutos à espera do apito inicial

Benfica e FC Porto defrontam-se por esta hora no Seixal , numa partida que fica desde já marcada por uma situação insólita. Ao contrário do que vemos tantas vezes nos escalões seniores, com multas a serem aplicadas pelo atraso dos jogadores no início das partidas, os jovens de águias e dragões estavam prontos a arrancar a partida quatro minutos antes da hora apontada para o começo do encontro.O jogo poderia logo ali ter começado, pelas 15h56, mas o árbitro teve de seguir o protocolo e, durante 4 minutos, os futebolistas de ambas as equipas foram obrigados a fazer uma espécie de segundo momento de aquecimento, à espera que o relógio batesse nas 16 horas regulamentares.Foi uma cena insólita e quiçá inédita a este nível...