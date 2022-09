João Alves: «Temporada está a correr acima das expectativas»

João Pedro Lopes Alves, mais conhecido por João Alves, de apenas 17 anos, está a destacar se ao serviço no Vizela, líder do campeonato de sub-19. O jovem defesa central de 1.90 metros tem sete jogos realizados e já apontou um golo.Um dos pilares da formação vizelense admite que "para já a temporada 2022/2023 está a correr acima das expectativas". Passei do Padroense, na 2ª divisão de sub-19, para o FC Vizela do nacional, da 1ª divisão Zona Morte e atualmente líder do campeonato de sub 19. Sou um dos três jogadores com mais minutos nesta série", frisou a Record.Tendo parecenças a jogar com o central Marcano do FC Porto, e sendo igualmente um central canhoto, define-se "como um jogador calmo, que gosta de jogar futebol, bom a sair a jogar, com uma boa condução de bola e qualidade de passe". Por último, o jovem que completa 18 anos no domingo tem o sonho "de um dia jogar no Barcelona, na Liga dos Campeões e representar a seleção nacional portuguesa".