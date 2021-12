João Tomás sonha com a chegada à equipa principal do Famalicão

Apesar de ainda estar nos sub-19, João Tomás, médio do Famalicão, já sonha com a equipa principal. O médio leva 14 partidas realizadas esta temporada pelos juniores dos minhotos e não esconde a ambição de dar dois passos em frente. Ciente de que esse processo leva o seu tempo, o jovem, de 18 anos, acredita que poderá lá chegar e que o clube lhe dá todos os meios para isso."Este meu processo poderá ajudar-me a futuramente ir à equipa principal, pois o Futebol Clube Famalicão é uma equipa que tem como características a disponibilidade e a agressividade dentro de campo, e tem jogadores que dão tudo em campo. Penso que é o que eu tenho feito em todos os jogos. A equipa técnica e toda estrutura oferecida pelo clube também são fundamentais nesse processo", referiu. "E é por isso que eu estou cada dia mais focado no meu sonho que é um dia tornar-me jogador profissional", acrescentou.O médio sente que tem vindo a crescer e acredita estar a atravessar um bom momento. "A meu ver, tenho estado bastante agressivo e disponível do primeiro ao último minuto. Nunca desisto de nada e luto sempre por mais e penso que é por esta minha maneira de pensar que estou a passar este bom momento é que futuramente possa ter caminho para andar", afirmou.