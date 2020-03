Jogo de juniores em Aveiro termina com agressões ao árbitro

O desafio entre o Argoncilhe e Fiães, a contar para a 1ª Divisão do campeonato de juniores da AF Aveiro, ficou manchado por uma invasão de campo por cerca de 30 adeptos de ambas as equipas, sendo que dois, alegadamente adeptos do Fiães, agrediram o árbitro da partida, Pedro Ribeiro. Os incidentes ocorreram no passado dia 29 de fevereiro, no terreno do Argoncilhe, que apontou o 1-0 aos 90'+2 por Filipe Dias. Três minutos volvidos, os forasteiros reclamaram um penálti, não assinalado, que desencadeou a invasão dos adeptos. Segundo foi revelado do 'Diário da Feira', a violência com o juiz da partida não tomou maiores proporções porque jogadores e elementos da direção dos dois emblemas foram no auxílio de Pedro Ribeiro. Os dois adeptos foram identificados e o árbitro vai avançar para a justiça.





Em comunicado, tanto o Argoncilhe como o Fiães desmarcaram-se dos incidentes e prometem colaborar com as autoridades para o apuramento das responsabilidades. "A Associação Desportiva de Argoncilhe vem por este meio condenar os atos de violência ocorridos no dia 29 de fevereiro de 2020 no jogo de juniores, entre A.D. Argoncilhe e Fiães S.C., no qual a equipa de arbitragem foi agredida por adeptos do clube adversário", podia ler-se na página oficial do clube.Do outro lado, a direção do Fiães espera que os atos ocorridos no final do encontro não belisquem as relações entre os dois clubes. "Vem a direção do Fiães SC, por este meio, repudiar todos os atos acontecidos no jogo de juniores entre o Argoncilhe e o Fiães nos quais não nos revemos. Sempre existiram muito boas relações entre os dois clubes e esperamos que não saiam afetadas por estes atos isolados e que em nada ajudam para a formação de Futebol. O Fiães SC prontifica-se a ajudar as autoridades no que for preciso para identificar estas pessoas que não são o exemplo da nossa forma de atuar."