Jogo entre juniores de Salgueiros e Pedras Rubras marcado pela violência entre adeptos, staff e jogadores

O duelo entre Salgueiros e Pedras Rubras, disputado no último sábado [ontem] no Complexo Desportivo de Campanhã, a contar para a 1.ª Divisão de juniores da AF Porto, ficou marcado por cenas de violência entre adeptos, elementos do staff das duas equipas e jogadores.

Através das redes sociais, a página oficial do Departamento de Formação do Salgueiros repudiou os incidentes ocorridos, culpabilizando a equipa adversária. "O Departamento de Formação do Sport Comércio e Salgueiros vem por este meio condenar os graves incidentes ocorridos no complexo desportivo de Campanhã no jogo de Juniores Salgueiros-Pedras Rubras. Decorria a primeira parte do encontro quando no seguimento de um desentendimento entre dois atletas, vários adeptos do Pedras Rubras entraram dentro do terreno de jogo tendo agredido um dos nossos atletas. Adepto esse que foi identificado e detido pela polícia presente no encontro", começa por referir o clube.

O SC Salgueiros dá conta ainda do alegado momento em que um pai, já depois de expulso, se dirigiu "em corrida" para um dos seus atletas "com a clara intenção de agredi-lo, tendo efetivamente chegado a novo confronto físico". "Mais repudiamos e iremos agir sobre as falsas declarações do treinador do Pedras Rubras, onde acusa o staff do Salgueiros de se intrometer, quando o mesmo, a intervenção que teve foi de separar o atleta do Pedras Rubras, onde já depois de ter sido expulso se dirigiu em corrida para um atleta nosso com clara intenção de o agredir, tento efetivamente chegado a novo confronto físico, separado aí pelo nosso staff. Caso contrário toda a situação teria tomado proporções bastante superiores", acrescentam.

O clube deixa ainda nota das condições que o Pedras Rubras deixou o banco dos visitantes. "Lamentamos por fim que o mesmo treinador não tenha referido a forma agressiva com que os elementos estiveram no banco, deixando o mesmo nas condições que podemos ver na imagem, demonstrando bem a forma como elementos e adeptos do Pedras Rubras se apresentaram no Complexo Desportivo de Campanhã", refere o clube.

Por fim, o Salgueiros refere que o jogador que foi alegadamente alvo de agressão esteve numa unidade hospitalar até às 3 horas da manhã. "Para terminar, informamos que o nosso atleta esteve em observação no hospital até às 3 da manhã, tendo regressado hoje de manhã para nova observação,encontrando-se agora em casa", pode ler-se.