Jovem médio do Belenenses sondado por clubes italianos

O médio Laurantino Mendes, de 18 anos, joga nos juniores do Belenenses e tem estado em destaque no campeonato nacional do escalão esta época, com 14 jogos e um golo, desempenho que tem despertado interesse de vários clubes nacionais e internacionais.

Formado no V. Setúbal, de onde saiu no final da época passada, o jogador português poderá deixar o Restelo no próximo verão e, segundo foi possível apurar, o estrangeiro é o destino mais provável.





De Itália já chegaram mesmo três sondagens, por parte de Fiorentina, AC Milan e Udinense.