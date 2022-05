Lateral do Vilafranquense feliz com a permanência: «A equipa tornou-se numa família»

Os sub-19 do Vilafranquense conseguiram garantir a permanência na 1.ª Divisão de juniores e Matheus Costa, jovem lateral, não podia estar mais feliz."No fim desta temporada a sensação é de dever cumprido, o Vilafranquense noseu primeiro ano na elite do campeonato tinha como maior objetivo a manutenção e conseguimos. Aa equipa inteira fez com que o objetivo fosse cumprido, numa época em que precisamos de todos, dado algumas dificuldades que tivemos. A equipa tornou-se uma família. Só tenho a agradecer a todos pela oportunidade e confiança, espero poder ajudar mais vezes neste pais onde fui bem acolhido", referiu, em declarações à sua assessoria, assumindo-se depois muito feliz em Portugal."Uma experiência inesquecível onde pude aprender muitas coisas e levar muitas lições, tanto dentro como fora do campo. Algumas diferenças taticas, é o que se destaca por aqui, tendo sempre adaptações em relação a cada jogo e ao que a equipa precisa no momento", acrescentou.