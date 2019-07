Leixões contrata médio ao Moreirense

O Leixões garantiu a contratação de Gustavo Torres ao Moreirense, para as próximas duas temporadas. O médio de 18 anos vai reforçar a equipa de juniores, a qual pretende repetir a boa época efetuada em 2018/19, quando alcançou o terceiro lugar do nacional da categoria, mas já ficou vinculado com um contrato profissional com o conjunto de Matosinhos.





Possante e com bons atributos técnicos, Gustavo Torres é visto como um jovem com grande margem de progressão. Em campo, tanto pode atuar como médio-defensivo, como pisar terrenos mais adiantados, ajudando na construção ofensiva.