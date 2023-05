Leões atrasam-se na corrida ao trono

O triunfo no dérbi frente ao Benfica podia ter motivado as tropas, mas o Sporting não conseguiu dar seguimento a esse resultado e ontem acabou por atrasar-se na corrida ao trono da fase de apuramento de campeão de juniores, por culpa do empate caseiro (1-1) com o Sp. Braga. Os leões subiram à condição ao 2º lugar, mas podem cair para o último posto do pódio caso o Benfica vença hoje o Estoril, um triunfo que, diga-se, valerá a liderança aos encarnados, pois têm vantagem no confronto direto em relação ao Famalicão. Quanto ao jogo, o marcador foi inaugurado por Isnaba Mané, que precisou somente de um minuto em campo para adiantar (64’) os leões.No entanto, essa vantagem foi sol de pouca dura, visto que os minhotos empataram logo de seguida graças a um golo de Edu Santos, que aproveitou da melhor forma um cruzamento da esquerda de Francisco Chissumba.