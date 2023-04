Nuno Cristiano Brás conduz Lusitânia dos Açores à 1ª divisão de juniores: «Era impossível se os miúdos não tivessem qualidade»

Pela primeira vez na história, o arquipélago dos Açores vai ter um representante no escalão principal da categoria de juniores (1ª divisão). O Lusitânia dos Açores venceu, este sábado, o Beira-Mar, por 2-1 e garantiu, matematicamente, um dos três primeiros lugares da Série Sul da fase de subida do Campeonato Nacional da 2ª divisão de sub-19. O conjunto insular, treinado por Nuno Cristiano Brás falhou o acesso à final da competição por apenas 1 golo, já que venceu o Farense, no seu reduto, por 1-0, e foi derrotado, em Faro, por 3-1.Apesar deste dissabor, o treinador natural de Leiria mostra-se satisfeito com os resultados alcançados nas últimas seis jornadas da provas, aquelas em que comandou a equipa, que ao longo da temporada conheceu três treinadores. "Há dois meses estávamos 'mortos'. Invertemos uma situação que, quando eu cheguei, era complicada. Conseguimos somar cinco vitórias e um empate, que nos permitiram passar de último para 2º lugar e alcançar aquilo que pode ser considerado um feito para o futebol açoriano", destaca o treinador contratado já em 2023 e que se juntou ao emblema de Angra do Heroísmo por influência do Paulo Moreira, o diretor desportivo da SAD do Lusitânia."Destaque para o Paulo, peguei na equipa há dois meses e tive o meu papel, embora me tenha limitado a materializar aquilo que ele idealizou", assegura o treinador que treinava a equipa principal do Angrense, antes de aceitar o desafio do principal rival na ilha Terceira.E como foi possível partir tão atrás e fazer funcionar um plantel que se destaca, sobretudo, pelas múltiplas nacionalidades dos seus elementos. São nove brasileiros, três colombianos, um canadiano e um panamiano. "Foi preciso saber reconhecer a cultura de futebol dos países de origem e perceber o que são as características e o potencial dos jogadores", descreve ao treinador dos juniores do Lusitânia dos Açores, procurando sintentizar ainda um pouco mais o seu pensamento: "O que fiz foi 'desmontar tudo' e 'ligá-los'."Não foi fácil, como reconhece Nuno Cristiano Brás, pois também ele teve de adaptar-se a uma nova realidade. "O que fiz foi idealizar, operacionalizar e modelar contextos de treino", revela Brás, em declarações a, acrescentando: "Ficou uma equipa muito forte, que sabia, desde o início, a tarefa que tinha pela frente. Depois, fomos, jogo a jogo, missão a missão, sabendo, desde início, que não tínhamos margem de erro."Quanto ao futuro, Nuno Cristiano Brás mostra-se cauteloso. Tem consciência de que para disputar a 1ª divisão são necessárias condições que o clube poderá não ter capacidade de assegurar. "Para montar algo sustentável precisamos de recursos para termos contexto competitivo de 1ª divisão. Vamos analisar", confessa o técnico que trabalha no futebol açoriano vai para 18 anos e que vê agora o seu nome ficar associado ao maior feito do futebol juvenil do arquipélago atlântico.Questionado por, de forma direta, sobre se existe na equipa de juniores, qualidade suficiente para reforçar, no futuro, o plantel principal, que atualmente luta por uma vaga no Campeonato de Portugal da próxima época, Nuno Cristiano Brás não adianta muito. "Seria impossível atingir este registo - 16 pontos em 18 possíveis - se os miúdos não tivessem qualidade. Não há nenhum treinador que faça a diferença se não tiver jogadores com qualidade e potencial", argumenta Brás, antes de voltar à questão das possibilidades da equipa no escalão principal da categoria de sub-19."É outro registo competitivo. Necessitamos de um crescimento abrupto e de uma adaptação rápida para que possamos competir nesse contexto muito mais competitivo", conclui o técnico, que confessa a"ainda" não lhe ter caido "a ficha".