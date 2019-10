Paulo Robles deixa de ser treinador do Vilafranquense

Paulo Robles já não é treinador da equipa de juniores do Vilafranquense, formação que ocupa atualmente a 11ª e penúltima posição da Zona Sul do campeonato nacional da categoria com apenas três pontos em oito jornadas.





Os ribatejanos informaram através do Facebook oficial que o técnico português de 35 anos que alcançou uma ascensão histórica ao primeiro escalão do futebol júnior cessa também funções como coordenador técnico dos escalões de formação.Robles estava em Vila Franca de Xira desde 2014 depois de ter desempenhado semelhantes funções no Alverca.