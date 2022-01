Paulo Robles regressa ao Vilafranquense como treinador da equipa de juniores

Paulo Robles é o novo treinador de juniores do Vilafranquense. O técnico português, de 38 anos, regressa a um clube que bem conhece e onde passou seis temporadas até sair em 2019/20, precisamente como técnico dos sub-19.Está ligado a duas subidas consecutivas de divisão no emblema de Vila Franca de Xira, ascendendo a equipa, em 2019, à 1ª Divisão do referido escalão.No último sábado, o sucessor de Gonçalo Toste no cargo já orientou os unionistas no dérbi diante do Alverca, no Campo do Cevadeiro, tendo ficado perto do triunfo. O Vilafranquense ganhava (com golo de Thiago Freitas aos 39 minutos) até aos 90'+1, altura em que Guga empatou o encontro para os alverquenses e estabeleceu o resultado final: 1-1O Vilafranquense figura no nono posto da classificação, com 20 pontos em 22 jornadas.